Prisión para el detenido que disparó con perdigones a dos niños en un colegio de Granada

El hombre ha entrado en la cárcel acusado de un delito de lesiones y otro de daños, ya que provocó desperfectos en el colegio de La Chana

Una niña, herida tras recibir un disparo en el patio de un colegio de Badajoz: “Se desconoce el origen del presunto proyectil”

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Un juzgado en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión del hombre de 40 años que fue detenido por disparar con perdigones el pasado martes contra dos alumnos cuando estaban en clase en un colegio de Granada.

Según han informado a EFE fuentes del caso, el hombre ha entrado en la cárcel acusado de un delito de lesiones y otro de daños, ya que sus disparos con una pistola de balines provocaron desperfectos en un centro educativo de La Chana.

El implicado es un hombre de 40 años detenido por la Policía Nacional por disparos con un arma de perdigones contra un centro escolar, suceso que se registró el pasado martes y que se saldó con dos alumnos heridos.

El acusado declaró que disparó porque le insultaban y se reían de su familia

Según informó entonces la Policía Nacional, la detención se produjo este miércoles sobre las 13:00 horas, y el arrestado, según su testimonio, disparó movido por la enemistad que mantenía con los niños del colegio, que, según declaró, le insultaban y se reían de su familia.

Como consecuencia de los disparos, uno de los menores sufrió una herida superficial en la espalda y el otro en la cara, aunque ambos se encuentran en buen estado y el centro retomó el miércoles las clases con normalidad.