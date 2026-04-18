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Una avioneta con dos ocupantes cae a un barranco en Portilla, Cuenca: hay dos hombres heridos

Una avioneta con dos ocupantes cae a un barranco en Portilla, Cuenca: hay dos hombres heridos
Una avioneta en una imagen de archivo.. ep

  • La avioneta ha caído con sus dos ocupantes en el barranco de la Hocecilla a las 12:45 horas de este sábado

  • Los dos hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Cuenca

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CuencaDos hombres de 65 y 66 años han resultado heridos tras caer la avioneta en la que viajaban a un barranco en Portilla (Cuenca), y han sido trasladados al Hospital Universitario de Cuenca.

Según ha informado a EFE el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha, la avioneta ha caído con sus dos ocupantes en el barranco de la Hocecilla a las 12:45 horas de este sábado.

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Trasladados al hospital

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil con su servicio de búsqueda de salvamento aéreo, así como los bomberos de Cuenca y bomberos forestales.

Entre los medios sanitarios ha acudido el helicóptero medicalizado cuya intervención finalmente no ha sido necesaria porque el herido de 65 años ha sido trasladado en UVI y el de 66 años en ambulancia de soporte vital básico

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