Trasladan al hospital a un menor de tres años tras caerse a un pozo de 15 metros en Turleque, Toledo

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo

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TurlequeUn menor de tres años se ha caído a un pozo de 15 metros de altura en la localidad toledana de Turleque, tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.

El aviso al servicio de emergencias se ha realizado a las 13.32 horas en una finca de la calle Cristo.

El menor, trasladado al Hospital Universitario de Toledo

Hasta el lugar se ha desplazado la Guardia Civil y los bomberos de Villacañas para rescatarlo. Posteriormente, una UVI le ha trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo.

Según ha podido conocer 'Toledo Diario', el menor se encuentra consciente y ha sido trasladado "en buen estado al centro hospitalario, donde le harán pruebas para descartar posibles lesiones, tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil" al medio de comunicación.