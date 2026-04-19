Noelia Camacho 19 ABR 2026 - 22:01h.

María José cuenta todo lo que vino después de ese accidente en un libro llamado La marquesina

Muere un joven de 27 años al caer por un barranco con su quad en Campillo de Arenas, Jaén

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"Mi hijo no tuvo un accidente de tráfico. A mi hijo lo mató un homicida vial". Así lo explica María José, madre de Iván. El joven de 15 años esperaba el autobús en una marquesina y un conductor reincidente lo atropelló a 135 kilómetros por hora. "Había consumido grandes cantidades de alcohol y drogas. Salió literalmente volando. Embistió a mi hijo brutalmente", confiesa.

María José cuenta todo lo que vino después de ese accidente en un libro llamado La marquesina, escrito por la criminóloga Laura Gómez. Han pasado 10 años del crimen de Iván y a veces María José tiene que escuchar 'todavía estás así'. Le han amputado el alma", asegura Gómez.

"Yo me quería morir y acabar con todo", señala la madre de Iván

Volver a la marquesina donde le quitaron la vida a su hijo le ha costado 10 años. "No lograba ni pasar por Neptuno", confiesa. En el libro detalla todo su dolor, incluso la llamada en la que se enteró del atropello. "Un coche ha atropellado al niño, que me muero... ay, que me muero. Dios mío, por favor", se le escucha decir en la conversación.

Su hijo murió tras estar nueve días en coma. "Yo me quería morir. Yo me quería morir y acabar con todo. Si la vida de mi hijo se acaba aquí y ahora, yo quiero acabar aquí también", recuerda. Pero sacó fuerzas para seguir. "Le prometí que iba a luchar para que no haya más mamas de Iván", afirma.

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El conductor le envió una carta desde la cárcel: "Quiero desearle su pronta mejora"

El conductor acusado del homicidio le envió una carta desde la cárcel para preguntarle por el estado físico de Iván. "Quiero desde aquí pedir un sincero perdón y desearle su pronta mejora", le decía.

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Pero ella no se cree ni una palabra: "Me estás mintiendo lo primero. Tú sabes que has matado a mi hijo". Al conductor lo condenaron solo a cuatro años. Ahora, su libro ha impactado tanto que alguien lo ha dejado en esa marquesina donde ocurrió todo para difundir la lucha de María José.