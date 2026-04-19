Muere un joven de 27 años al caer por un barranco con su quad en Campillo de Arenas, Jaén
El accidente se registró a las 8:20 horas en el entorno de la Cuesta Villares de Campillo de Arenas, Jaén
Tras caer unos dos metros abajo, el vecino de Noalejo perdió la vida y en su pueblo han suspendido actos
JaénUn joven de 27 años ha muerto este 19 de abril tras sufrir un accidente con su quad al caer por un barranco. Estaba circulando por una zona rural del municipio de Campillo de Arenas (Jaén).
Concretamente, el chico se encontraba en el entorno de Cuesta Villares, según ha detallado el 112 de Andalucía. El lugar montañoso es frecuentado por aficionados al motor y también senderistas.
A las 8:20 horas, un testigo presencial del suceso alertó a emergencias del hallazgo del vehículo precipitado a unos dos metros de profundidad. Su conductor se había desviado del camino, cayendo hasta allí, al final del río.
Vecino de Noalejo, que ha suspendido actos previstos
Movilizados agentes de Guardia Civil, sanitarios del 061 y bomberos de Jaén, nada pudieron hacer por la vida del chico, que no respondía a estímulos ya desde la llamada que avisaba del suceso.
El médico no pudo más que certificar in situ el fallecimiento de la víctima, que era vecina del municipio de Noalejo. El propio ayuntamiento del pueblo ha expresado su "profunda consternación y dolor" por su muerte.
"Debido a esta dolorosa pérdida, se informa de la suspensión de todos los actos que la Cofradía de la Virgen de la Cabeza tenía programados para este domingo, con la única excepción de la celebración de la Santa Misa a las 13:00 horas", ha anunciado.
"De forma solemne y prescindiendo de los cantos rocieros en señal de duelo" se ha organizado el rito religioso. Además, el consistorio ha decretado "lujo oficial" y trasladado su "sentido pésame y apoyo a la familia" del joven.