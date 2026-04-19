El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación

Una mujer, hospitalizada por una herida de bala tras un tiroteo en Osuna, Sevilla

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TorreviejaUn hombre de 25 años falleció en la noche de ayer sábado por impacto de bala en la localidad alicantina de Torrevieja, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Benemérita. El tiroteo se produjo en la calle Bergantín, adyacente a la playa del Cura y apenas a un kilómetro del cuartel de la Guardia Civil, según indica el diario 'Información'.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación, apoyado por el Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Alicante, para recabar todas las pruebas que estén relacionadas con los hechos. Todavía no se ha producido ningún arresto por el tiroteo que ha acabado con la vida de un hombre.

Se escucharon varios disparos a las 22:30 horas

Todo comenzó a las 22:30 horas de este sábado, cuando se escucharon varios disparos en la vía pública de Torrevieja y, tras ello, agentes de la Guardia Civil se personaron rápidamente en el lugar del tiroteo, donde hallaron a un hombre de 25 años fallecido.

Por el momento, no hay detenidos y el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Torrevieja ha asumido la investigación. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, no se ha pronunciado tras los hechos pero ha subido una publicación en Instagram para demandar más efectivos de Guardia Civil en la ciudad.