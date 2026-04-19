Una mujer, hospitalizada por una herida de bala tras un tiroteo en Osuna, Sevilla

Los hechos están siendo investigados por la Guardia Civil

Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas

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SevillaUna mujer, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada tras resultar herida presuntamente por arma de fuego este domingo en la localidad sevillana de Osuna, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil.

El suceso, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, se ha producido esta mañana alrededor de las 10.00 horas.

Podría haber otra herida

Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias que rodean estos hechos.

Según recoge el Diario de Sevilla, habría otra persona herida al ser alcanzada por esquirlas de uno de los disparos.