El incendio se produjo en torno a las 03:29 horas de la madrugada en la vivienda de un edificio ubicado en la calle Los Bancales

Muere una mujer y evacúan a 30 vecinos tras un incendio en una casa en Los Realejos, Tenerife

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TenerifeUna de las mujeres ingresadas en estado crítico por el incendio de ayer sábado en el municipio de Los Realejos, en Tenerife, ha fallecido, ascendiendo a dos las víctimas mortales en este incidente, según han confirmado a Europa Press fuentes del Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria.

El incendio se produjo en torno a las 03:29 horas de la madrugada en la vivienda de un edificio ubicado en la calle Los Bancales del municipio tinerfeño.

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Ya son dos fallecidas por el incendio en Tenerife

El incidente provocó el fallecimiento de una mujer de 60 años y dejó heridas a otras siete personas, tres de ellas de gravedad tras sufrir una parada cardiorrespiratoria. Practicadas las maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando recuperarlas, fueron trasladadas en estado crítico al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital de La Candelaria, donde ha fallecido una de ellas.

Además, en el lugar de los hechos, se atendió a otras cuatro personas con lesiones de diversa consideración y a varios afectados en el lugar del incidente.

Las llamas empezaron en una vivienda de la primera planta

El fuego se inició en el interior de una vivienda ubicada en la primera planta, se extendió por la fachada exterior del bloque residencial y afectó a diversas casas anexas y de los pisos superiores. Cuatro dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife, con base dos de ellas en La Orotava, otra en La Laguna y otra en Santa Cruz de Tenerife, consiguieron extinguir las llamas.

El Servicio de Urgencias Canario activó varias unidades de soporte vital básico que, con la colaboración de un equipo de Atención Primaria, atendieron a los heridos y afectados por la inhalación de humo. El SUC activó al equipo de psicólogos del Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para la atención de las víctimas. Bomberos de Tenerife ha recordado que la primera norma de seguridad en caso de humo es confinarse cerrando puertas, ventanas y rendijas.