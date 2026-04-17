El fuego se originó en una planta de reciclaje de electrodomésticos

Hasta el lugar se desplazaron hasta doce dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid

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Los Bomberos de la Comunidad de Madrid se encuentran ya en fase de estabilización del incendio declarado sobre las 4:00 de la madrugada en una planta de reciclaje de electrodomésticos situada en la calle Bronce de un polígono industrial del madrileño municipio de Campo Real.

Hasta el lugar han llegado a desplazarse trece dotaciones de Bomberos, si ya antes de las 9:00 horas los efectivos ya habían comenzado a retirarse, quedando diez dotaciones en la zona, según ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

No hay que lamentar heridos

Fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid han explicado que las llamaradas se han propagado en una planta de reciclaje de electrodomésticos de unos 5.000 metros cuadrados de los cuales unos 2.000 se han visto afectados por el incendio.

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Asimismo, se ha desplegado un equipo de sanitarios del Summa 112 en preventivo, si bien no hay que lamentar heridos en el incendio.

Miguel Ángel Mellado, bombero de la Comunidad de Madrid, ha informado que, de los 2000 metros cuadrados quemados "mil han sido en una parte exterior de la nave y otros mil en la parte interior". Además, Mellado ha informado de que la intervención la han organizado "en dos sectores, con los que nos hemos podido hacer con el incendio".

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Desde Emergencias 112 Comunidad de Madrid han recomendado a los vecinos de la zona que permanezcan en sus casas y cierren puertas y ventanas, a la vez que piden solo llamar al 112 en caso de emergencia.