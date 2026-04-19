El siniestro laboral se produjo a las 12:07 horas en una empresa de estructuras metálicas en Tarazona, Albacete

Hasta el negocio ubicado en la calle Gineta se desplazó una ambulancia y un helicóptero medicalizado

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AlbaceteUn trabajador de 54 años ha muerto este domingo 19 de abril al caerle encima el vehículo que reparaba en un negocio ubicado en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete).

Según han detallado fuentes del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el accidente laboral se conoció cuando este servicio de emergencias recibió el aviso a las 12:07 horas.

Hasta la empresa de estructuras metálicas, localizada en la calle Gineta del pueblo, se desplazó de inmediato una ambulancia y un helicóptero medicalizado por si se requería una evacuación aérea del afectado.

No obstante, a su llegada, los sanitarios solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima in situ, sin poder hacer ya nada por su vida debido a la gravedad de las lesiones y heridas sufridas en el siniestro.