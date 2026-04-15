El menor que murió en el ataque usó armas que pertenecían a su padre y que ocultó en la mochila escolar, según ha informado la Policía turca

Tiroteo en un instituto de Turquía: 16 heridos, entre ellos cuatro profesores, tras abrir fuego un exalumno con una escopeta "en cuanto entró por la puerta"

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Un nuevo tiroteo vuelve a sacudir a Turquía, en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaraş, donde un alumno de 14 años ha matado a cuatro personas. El violento incidente ha ocurrido apenas 24 horas después de un exestudiante de un centro escolar en la provincia turca de Şanliurfa disparara contra 16 personas antes de suicidarse. Medios turcos han informado que el atacante, alumno del centro, ha muerto.

Los disparos en el colegio Ayser Çalık, en el distrito de Onikişubat de Kahramanmaraş, este miércoles, ha obligado a movilizar a varios equipos de sanitarios y policías. El menor, al parecer, usó usó armas que pertenecían a su padre y que ocultó en la mochila escolar, según ha informado la Policía turca.

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El gobernador de la provincia homónima, Mukerrem Unluer, ha confirmado el tiroteo y ha informado que entre las víctimas mortales hay un profesor y tres alumnos, entre ellos el agresor. La cifra de víctimas podría aumentar, porque algunos de la veintena de heridos se encuentran en estado grave, según informaciones difundidas por la cadena de televisión turca TRT.

La Policía investiga el móvil del tiroteo

El ministro de Justicia de Turquía, Akin Gürlek, ha informado de la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía de la República de Kahramanmaras para esclarecer lo ocurrido.

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Unluer ha indicado así que el ataque ha tenido lugar en el Instituto Ayser Çalik, aunque se desconoce de momento el posible móvil del tiroteo. "El incidente sigue abierto. Es un ataque trágico contra uno de nuestros colegios. Estamos investigando lo sucedido de forma exhaustiva", ha explicado el gobernador.

El ministro del Interior de Turquía, Mustafa Çiftçi y el de Educación, Yusuf Tekin, han anunciado su traslado a la región para seguir de cerca los acontecimientos, que tienen lugar justo un día después de que se registrara otro tiroteo el martes contra un colegio de la ciudad de Sanliurfa, también en el sur del país, que se saldó con 16 heridos.