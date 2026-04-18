Las autoridades recuerdan que el informe emitido tiene carácter provisional y se encuentra pendiente la validación final

Los restos óseos hallados en Lugo pertenecen a Enrique Bolívar, el anciano desaparecido en 2023: un vecino ha confesado su muerte

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LugoLa Guardia Civil ha confirmado que los restos óseos hallados en la finca de Quende, de Abadín (Lugo), coinciden con el ADN de referencia de Enrique Bolívar, desaparecido en septiembre de 2023. Con los estudios genéticos se ha obtenido un un perfil genético único, tal y como han informado en un comunicado.

Dicho perfil ha sido contrastado con el ADN de referencia atribuido a Enrique Bolívar, obtenido a partir de objetos de uso personal intervenidos en el domicilio del desaparecido por parte de la unidad orgánica de policía judicial de la Comandancia de Lugo.

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La investigación continúa abierta para determinar las causas de los hechos

El cotejo realizado ha determinado la coincidencia entre el perfil obtenido de los restos óseos y su perfil de referencia, estableciendo su correspondencia. La investigación continúa abierta para determinar las circunstancias y causas relacionadas con los hechos.

Las autoridades recuerdan que el informe emitido tiene carácter provisional y se encuentra pendiente la validación final mediante la emisión del correspondiente informe definitivo por parte del servicio de criminalística. La persona que presuntamente lo atropelló mortalmente de forma accidental tiene 41 años y cumple condena en el centro penitenciario de Bonxe por otra causa.

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El acusado reconoció que abandonó el cadáver en un pinar

El investigado por la muerte del anciano hace más de dos años reconoció la autoría tras la reconstrucción de los hechos, al levantarse el pasado lunes el secreto de sumario. La confesión del investigado puso luz sobre el caso, ya que este reconoció haber sido el autor del atropello "accidental" que acabó con su vida.

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El hombre, que era vecino de la víctima, con la que mantenía buena relación, reconoció que se asustó y subió el cadáver del hombre a su coche para abandonarlo en un pinar cercano, lugar al que condujo a los agentes, pero donde no se encontró ningún rastro humano todavía.

El juzgado de Mondoñedo ordenó en la mañana del pasado martes la reconstrucción de los hechos, durante la cual el investigado no se mostró colaborador, como explicó la abogada de la familia, manteniendo en todo momento una "actitud distante".

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El próximo lunes declarará el presunto autor confeso de la muerte del anciano

Fue durante la tarde cuando hubo un cambio de actitud por su parte; reconoció ante la jueza ser el autor del atropello mortal y explicó que había abandonado el cadáver en ese pinar, sin enterrar, pero tapado con broza.

A partir de ese momento, la Guardia Civil desarrolló varias operaciones de búsqueda en el pinar señalado con la participación de efectivos de la Policía Judicial, el Grupo de Apoyo Operativo, patrullas de Seguridad Ciudadana y guías caninos desplazados desde Madrid, además del empleo de un georradar.

Al tratarse de un lugar frecuentado por animales, se temía que este pudiese haber sido devorado por ellos. Sin embargo, se hallaron restos óseos, que tras enviarse a analizar se ha podido confirmar que pertenecen al fallecido. Está previsto que el autor confeso de la muerte del anciano preste declaración el próximo lunes, a partir de las 09:30 horas y en el Juzgado de Mondoñedo que se ha hecho cargo de la causa.