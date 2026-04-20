El hombre, de origen marroquí, trabajaba como camarero y tenía buenas relaciones con sus vecinos

Detienen al hijo de la mujer de 66 años encontrada muerta en su domicilio de Cártama: fue él quien alertó del crimen

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La Policía Nacional investiga como un posible homicidio la muerte de un hombre, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado martes en su domicilio de A Coruña. La víctima es un hombre de origen marroquí, de unos 30 años, que trabajaba de camarero en la localidad gallega de O'Mallo.

El crimen podría haber sido cometido el pasado domingo 12 de abril, aunque por el momento no hay ningún detenido por este supuesto crimen que está investigando la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, según han informado fuentes próximas a la investigación a Europa Press.

Algunos vecinos, que cita El Ideal Gallego, han relatado que ese domingo se escucharon ruidos muy fuertes sobre las cuatro y media de la tarde. “Se oía como si se movieran muebles. Creía que estaba haciendo el amor, porque oí a su novia, pero no quise molestar”, comentó un vecino.

El cadáver fue encontrado el martes, porque no hubo aviso a la Policía hasta que el pasado martes. Los vecinos hablan de un hombre de trato amable que se relacionaba con todos en el edificio donde vivía.