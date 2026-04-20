El cuerpo del joven Andrea, de 21 años, fue encontrado en el garaje por su madre: en 2024 le acusaron de violencia doméstica

La detención se produjo tras un largo interrogatorio en la comisaría de los Carabinieri de la ciudad de Abruzzo.

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El cuerpo del joven Andrea, de 21 años, fue encontrado en el garaje por su madre. Le habían asestado varias puñaladas. Los investigadores han detenido por el asesinado a Antonio, su padre. La noticia fue confirmada por su abogado, Massimiliano Baccalà al diario Corriere Della Sera.

La detención se produjo tras un largo interrogatorio en la comisaría de los Carabinieri de la ciudad de Abruzzo. El hombre confesó el crimen. Todo indica que un discusión que se inició en el domicilio acabó en el garaje de la forma más trágica posible. Andrea era licenciado en administración, finanzas y marketing. Rastros de sangre fueron encontrados en el rellano y en el ascensor.

En 2024, la víctima fue acusada de violencia doméstica

Al parecer, las relaciones familiares eran tensas . En 2024, la víctima fue acusada de violencia doméstica tras una denuncia presentada por sus padres y su hermana. Los carabinieri siguen buscando el arma homicida y continúan examinando el material recogido en el apartamento de la víctima, que ha sido incautado.

La autopsia y las pruebas adicionales realizadas al cuerpo de Andrea podrían aportar detalles cruciales para determinar con certeza el modus operandi del asesinato. El caso Vasto se perfila ahora como una tragedia familiar que ha afectado a toda una comunidad, con una muerte violenta que parece ser la culminación de tensiones internas en el seno de la familia Sciorilli.

El alcalde de Vasto, Francesco Menna, escribió en las redes sociales el domingo por la noche: "Con profundo pesar, junto con toda la comunidad, acompaño a la familia del joven que falleció trágicamente".