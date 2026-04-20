Un hombre ha reconocido que estranguló y enterró a su mujer bajo hormigón en Málaga: "Hizo que pareciera una desaparición voluntaria"

Detenido por amenazar de muerte a su exmujer y su hijo y clavar un destornillador en una puerta de su casa en Málaga

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Un hombre, que se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel por matar a su mujer, Débora M.D., ha reconocido que la estranguló y luego la enterró bajo hormigón en un polígono de Málaga en marzo de 2022.

El juicio con jurado ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y el fiscal y la acusación particular consideran que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio con los agravantes de género y parentesco; mientras que la defensa ha pedido cinco años y que se le apliquen los atenuantes de arrepentimiento y reparación de daño.

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La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, que ha participado en el juicio, ha explicado al jurado que la víctima, de 39 años, estuvo desaparecida seis meses y que en ese tiempo el marido hizo creer a la familia y a sus hijas, de 5 y 17 años, que se había marchado voluntariamente por lo que no puede estimarse el atenuante de arrepentimiento.

"La ocultó durante seis meses y manipuló todo para que pareciera que había desaparecido con voluntad plena. No solo la mata, la oculta y manipula su teléfono", ha subrayado la fiscal, que ha incidido en que "la violencia de genero tiene que desaparecer, castigando actos como este con lo que la Ley permite" y ha pedido al jurado "sentido común y sensatez".

Discutieron tras su intención de divorciarse

El crimen fue cometido el 28 de marzo de 2022 en Málaga, en la casa en la que convivía la pareja con sus hijas, cuando tuvieron una fuerte discusión tras comunicarle ella su intención de divorciarse. Según la acusación pública, se produjo un forcejeo y el acusado quiso acabar con su vida "con expreso desprecio a su condición de mujer por no acatar sus intenciones de divorcio y vida en libertad".

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El procesado ha indicado que actuó en un "arrebato", y, ante las preguntas de la fiscal, ha explicado que hubo un forcejeo, en el que apretó a la mujer el cuello con las manos, mientras ha reiterado en varias ocasiones que no planificó el crimen ni la desaparición. Ha reconocido la versión del fiscal, de que "con la intención de deshacerse del cadáver", lo introdujo envuelto en una manta y cubierto por un plástico en un bidón que utilizaba para su trabajo y lo llevó en una carretilla hasta su furgón y luego hasta la nave industrial de su propiedad en un polígono de Málaga.

También enterró sus efectos personales

Allí "excavó y picó el suelo de hormigón de la nave enterrando el cuerpo de la víctima", junto con su bolso y demás efectos personales, como tarjetas bancarias; y después cubrió toda la zona con hormigón y pesada maquinaria. El cuerpo fue encontrado en septiembre de ese año por la Policía Nacional, que logró llegar hasta el cadáver gracias a la investigación. Tras cinco horas de interrogatorio los agentes consiguieron que confesara que la estranguló en el domicilio familiar durante una discusión.

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La investigación policial se inició cuando un amigo de la fallecida, no tenía familiares directos en España porque viven en Brasil, denunció en Palma de Mallorca su desaparición. A partir de ese momento, el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se hizo cargo de las pesquisas sobre la ausencia de la mujer, de origen brasileño y nacionalidad española.

Según las bases de datos policiales, la desaparecida denunció por malos tratos a su marido en 2012, aunque no ratificó la denuncia en sede judicial. En 2021, la mujer fue asistida en el hospital con lesiones compatibles con otra agresión, por lo que el centro activó el protocolo por supuesto episodio de violencia de género, hechos que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial, aunque tampoco presentó denuncia.