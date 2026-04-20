En la llamada, Shamar Elkins, identificado como el autor de la masacre, reveló problemas de salud mental e ideas suicidas contando que su esposa quería el divorcio

Shamar Elkins, identificado como el hombre que ha matado a 8 niños en un tiroteo en Louisiana: siete serían hijos suyos

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La localidad de Shreveport, en Louisiana, Estados Unidos, permanece conmocionada por el terrible tiroteo perpetrado por un hombre que asesinó a sangre fría a ocho niños, –siete de ellos sus propios hijos–, tras abrir fuego primero contra su esposa y otra mujer, a las que dejó gravemente heridas. Identificado como Shamar Elkins, de 31 años, semanas antes de perpetrar esta masacre había contado en una llamada a su madre y su padrastro que su esposa quería el divorcio y se sentía atormentado por “pensamientos oscuros”.

Según el entorno del autor de la matanza, –que fue abatido por la policía después de que emprendiese una huida tras robar un coche a punta de pistola–, estaba sufriendo problemas de salud mental recientemente, señalando que permanecía muy estresado e incluso con pensamientos suicidas.

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La llamada del autor del tiroteo de Lousiana a sus padres revelando “pensamientos oscuros”

Fue a principio de mes, en el señalado Domingo de Pascua, cuando Shamar Elkins mantuvo una llamada con su madre, Mahelia, y su padrastro, Marcus Jakcson, ante quienes se mostró abatido. En ella, según recoge The New York Times, contó entre lágrimas que estaba pensando en quitarse la vida, que su esposa quería el divorcio y que se sentía invadido por “pensamientos oscuros”.

En ese contexto, su padrastro trató de ayudarlo convenciéndole de que podía “superarlo”. “No me importa por lo que estés pasando, puedes superarlo”, le dijo, pero Elkins le respondió entonces que “algunas personas no se recuperan de sus demonios”:

Después de esas palabras, terminaron la llamada con él prometiendo trasladar a sus hijos saludos de parte de los abuelos.

Matanza en Shreveport: Elkins mató a ocho niños en el tiroteo

Más de dos semanas después de esa llamada, esos “pensamientos oscuros” se tradujeron este 19 de abril en el tiroteo masivo más mortífero de Estados Unidos desde enero de 2024, según el Archivo de Violencia Armada (GVA), que monitorea este tipo de sucesos. Shamar Elkins abrió fuego primero contra una mujer en la calle Harrison de Shreveport y después se dirigió a una vivienda ubicada en la calle West 79th, a unos 800 metros, donde cometió su atroz acto disparando a todos los niños.

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En total, ocho niños, siete de ellos hijos suyos, fueron asesinados, hiriendo además gravemente a su esposa y a la otra mujer.

Las víctimas eran concretamente tres niños y cinco niñas y han sido así identificadas por las autoridades como Jayla Elkins, de 3 años; Shayla Elkins, de 5 años; Kayla Pugh, de 6 años; Layla Pugh, de 7 años; Markaydon Pugh, de 10 años; Sariahh Snow, de 11 años; Khedarrion Snow, de 6 años; y Braylon Snow, de 5 años.

El autor del tiroteo, como ha precisado un portavoz policial, tenía cuatro hijos con su esposa y tres con otra mujer que vivía cerca; justo la que resultó también herida de bala.

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Las publicaciones del autor del tiroteo de Louisiana en Facebook y sus antecedentes

Según se ha conocido en el marco de las investigaciones realizadas por las autoridades para esclarecer las circunstancias alrededor de esta tragedia, que ha sido enmarcada dentro del ámbito de la “violencia doméstica”, Elkins también había dejado un rastro digital.

En sus últimas publicaciones en Facebook, entre fotografías con los niños, hay al menos una que ha llamado especialmente la atención. En ella, este mismo mes, compartía una oración: “Querido Dios, hoy te pido que me ayudes a proteger mi mente y mis emociones”.

Ese mensaje, junto a las declaraciones realizadas por su entorno, alertaban de su estado, pero ya es demasiado tarde para actuar.

“Quizás sea la peor situación trágica que jamás hayamos tenido”, ha lamentado el alcalde de Shreveport, Tom Arcenaux, refiriéndose con pesar a lo ocurrido, que no deja de generar conmoción en la localidad.

Shamar Elkins, según se ha conocido, tenía dos condenas previas por conducir bajo los efectos del alcohol en 2016 y por uso ilegal de armas en 2019. Entre 2013 y 2023 sirvió en la Guardia Nacional del Ejército de Louisiana como especialista en sistema de apoyo de señales y especialista en apoyo de fuego, si bien no estuvo en ningún despliegue y dejó el Ejército con el rango de soldado raso.