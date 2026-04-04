El juzgado ha adoptado la decisión de acuerdo al criterio de la Fiscalía que había solicitado esta medida cautelar dada la gravedad los hechos

Hallan a dos hombres muertos en dos casas de Gijón en las últimas horas: las autoridades investigan los hechos

Compartir







El Tribunal de Instancia de Villaviciosa ha decretado este sábado el ingreso en prisión provisional para el joven de 18 años detenido por la muerte por arma blanca de un hombre, pareja de su madre, de 44 años en esta localidad asturiana, han informado a EFE fuentes de la investigación.

El juzgado ha adoptado la decisión de acuerdo al criterio de la Fiscalía que había solicitado esta medida cautelar dada la gravedad los hechos y lo elevado de la pena que, en caso de condena, puede imponerse al detenido y al entender que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva.

PUEDE INTERESARTE La Audiencia Nacional cita a declarar a dos profesores por la muerte de un menor durante un viaje de estudios en Bélgica

Los hechos son constitutivos de un delito de homicidio

Sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, el fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio.

El joven de 18 años fue detenido en la madrugada del viernes como presunto autor de la muerte por arma blanca de un hombre, pareja de la madre. La agresión se produjo en una vivienda situada en la calle Plácido Jove Hevia, mientras que la víctima mediaba en una discusión entre dos familiares, y su cuerpo fue encontrado en el portal de dicho inmueble.

PUEDE INTERESARTE Rescatan a un anciano que se había caído y clavado una hoz en Sot de Chera, Valencia

La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, tuvo conocimiento a las 01:00 horas, a través de la Policía Local de Villaviciosa, del arresto del joven.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El cadáver presentaba dos puñaladas: una en la frente y le llegó hasta el cráneo

Según recoge 'La Nueva España', el joven habría confesado que actuó "en defensa propia". Algo que habrían corroborado su novia y su madre, actual pareja del fallecido a puñaladas. Este diario recoge además que la autopsia determina que el cadáver presentaba dos cuchilladas: una en la frente que le llegó al cráneo, y otra entre el cuello el esternón y la clavícula que le hizo desangrarse.