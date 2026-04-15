Claudia Barraso 15 ABR 2026 - 14:56h.

La Guardia Civil ha detenido al hijo de Edurne, la mujer de 66 años encontrada muerta en su domicilio de Cártama: considerado como principal sospechoso

El hijo de la mujer hallada muerta en Cártama encontró su cadáver: la casa estaba revuelta y faltaban joyas

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La Guardia Civil ha detenido al hijo de Edurne, encontrada muerta en Cártama el pasado 2 de marzo en su domicilio de Cártama. El joven ha sido considerado como principal sospechoso del crimen en la investigación de la muerte de la víctima. Desde el principio, los agentes comenzaron a investigarle tras detectar incoherencias en sus declaraciones.

El detenido fue quien avisó a los agentes y a los servicios de emergencia diciendo que había encontrado el cadáver de su madre en el domicilio. Sin embargo, cuando las autoridades comenzaron a preguntarle sobre lo que había estado haciendo las horas previas al crimen, se puso nervioso y su versión generó muchas sospechas, situándole como principal sospechoso en la investigación del caso.

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Según ha confirmado el medio ‘Diario Sur’, el hijo de Edurne habría intentado relacionar el crimen de su padre con un posible robo violento. Alegó en el momento del hallazgo del cuerpo que la casa estaba revuelta y que faltaban algunas joras de su madre. Su versión era totalmente incoherente en el relato de lo que estuvo haciendo el detenido horas antes de encontrar el cadáver de la fallecida.

La mujer recibió un fuerte golpe en la cabeza

Edurne, una mujer de 66 años, fue encontrada muerta en su domicilio de Cártama el pasado 2 de marzo. El cadáver tenía signos de violencia, por lo que sospecharon de que se trataba de un asesinato, pero descartaban de que se tratase de un caso de violencia de género. Los agentes de la Guardia Civil consideraron al hijo, quien dio la alerta, como principal sospechoso ya que las horas en su relato no cuadraban.

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Las autoridades aclararon que la mujer había recibido un fuerte golpe en la cabeza, lo que causó su fallecimiento. Su hijo explicó que seguramente se trataba de un robo violento al estar la casa desordenada y al faltar joyas que eran propiedad de su madre.