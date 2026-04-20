El pasajero empujó a los operarios que trataban de bloquearle el paso y arremetió contra una empleada

Un pasajero agrede a puñetazos a un trabajador de Ryanair tras una discusión por el equipaje en el aeropuerto de Palma

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Un hombre está siendo investigado por agredir al personal de tierra de una aerolínea en el aeropuerto de Palma, cuando los trabajadores le impidieron el acceso a la cabina al no aportar la documentación necesaria para un vuelo con destino al Reino Unido.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, el pasajero empujó a los operarios que trataban de bloquearle el paso y arremetió contra una empleada que estaba avisando a seguridad, a la que lanzó dispositivos electrónicos y objetos que se encontraban en la mesa de atención a los pasajeros.

El personal le pidió la identificación y el hombre empezó a mostrar una actitud agresiva

Los hechos ocurrieron el pasado sábado durante el proceso de embarque de un vuelo con destino al Reino Unido, cuando el personal de tierra solicitó la identificación al pasajero, que no presentó la documentación exigida por las autoridades británicas para entrar en el país. En ese momento, el hombre comenzó a mostrar una actitud agresiva y arremetió contra los empleados de la aerolínea.

Poco después, la Guardia Civil acudió al lugar y lo retuvo. Así, el hombre de 34 años y originario de Europa del Este, fue identificado y acusado de un delito de lesiones y otro de daños por el material informático y de oficina que lanzó durante el incidente.