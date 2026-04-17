Mabel Cupet Granada, 17 ABR 2026 - 13:47h.

El animal que aún tenía los ojos cerrados debido a su corta edad, fue entregado a los agentes dentro de una caja junto a una jeringa, leche y una manta

Ante la imposibilidad de trasladarlo al Centro de Protección Animal por su corta edad, los agentes optaron por difundir el caso a través de sus redes sociales

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La historia de un pequeño cachorro abandonado en Granada ha tenido un final feliz en cuestión de horas gracias a la rápida actuación de la Policía Local y la solidaridad ciudadana. El animal, de tan solo diez días de vida, fue rescatado y adoptado durante la mañana de este jueves tras un llamamiento urgente difundido en redes sociales.

El suceso comenzó cuando un ciudadano encontró al cachorro en la zona del Paseo de la Fuente de la Bicha, en Granada, y decidió trasladarlo hasta dependencias de la Policía Local. El pequeño, que aún tenía los ojos cerrados debido a su corta edad, fue entregado a los agentes dentro de una caja junto a una jeringa, leche y una manta.

Las redes sociales han sido clave

Ante la imposibilidad de trasladarlo al Centro de Protección Animal por su corta edad, los agentes optaron por difundir el caso a través de sus redes sociales. En el mensaje alertaban de la urgencia de encontrar un hogar para el cachorro: “Una persona nos ha traído a este pequeñín, aún con los ojos cerrados, que ha encontrado abandonado en el Paseo de la Fuente de la Bicha”.

La respuesta ciudadana no se hizo esperar. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios de personas interesadas en ayudar y preocupadas por el estado del animal. Además de numerosos comentarios criticando el hecho de que alguien pueda abandonar a un cachorrito tan pequeño.

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Un nuevo hogar para el cachorro

Finalmente, esa misma mañana, el cachorro fue adoptado por una familia que se comprometió a hacerse cargo de sus cuidados. El animal se encuentra en buen estado de salud y ya ha sido trasladado a su nuevo hogar, donde recibirá la atención necesaria para salir adelante.

El abandono de perros sigue siendo un problema persistente que refleja tanto la falta de responsabilidad de algunos propietarios como carencias en la concienciación social. Cada año, miles de animales son dejados a su suerte, muchos de ellos sin posibilidad de sobrevivir por su edad o estado de salud, lo que genera una presión constante sobre protectoras y centros de acogida.

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El caso de Mori

Un ejemplo es el caso de Mori, una perrita que espera una familia en un centro de acogida en Sevilla. Mori tiene alrededor de dos años, es de tamaño mediano y su historia comienza en una calle de Sevilla, donde sobrevivía junto a su madre enfrentándose a las inclemencias del tiempo y a la escasez de alimento. Ambas fueron rescatadas y trasladadas hasta un lugar seguro, gracias a la ayuda de los vecinos que contaron su caso.

Hace unas semanas, la madre de Mori, Hiena, fue adoptada por una familia, mientras ella sigue esperando una oportunidad para comenzar una nueva vida.

Mori es una perrita serena, cercana y profundamente cariñosa. Ha aprendido a confiar. Busca el contacto humano, disfruta de la compañía y demuestra, en cada gesto, cuánto ha avanzado desde aquellos primeros días.

Quienes la cuidan desde hace años aseguran que está lista para dejar atrás el refugio y comenzar una nueva etapa, esta vez en un hogar definitivo

Abandono animal

Según datos recogidos en el informe anual de la Fundación Affinity, en 2024, las protectoras de animales recogieron más de 173.000 perros en España.

Más allá del impacto en los propios animales, esta situación plantea también un reto ético y social, que solo puede abordarse mediante educación, adopción responsable y el compromiso colectivo de considerar a los animales como seres que dependen completamente del cuidado humano.