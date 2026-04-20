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Espectacular detención de un fugitivo buscado por Polonia en Tenerife: el prófugo acumula una pena de 485 años de cárcel

Espectacular detención de un fugitivo buscado por Polonia en Tenerife: el prófugo acumula una pena de 485 años de cárcel
Así detuvieron al fugitivo buscado por Polonia en Tenerife. RRSS Policía Nacional
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TenerifeLa Policía Nacional ha detenido a un fugitivo peligroso buscado por Polonia en Arona (Tenerife) tras una espectacular persecución. El prófugo tenía en vigor una OEDE por más de 40 delitos contra las personas, fabricación y tenencia ilícita de armas, tráfico de drogas y estafa. Acumula una pena de 485 años de prisión.

El hombre vivía en Tenerife y usaba medidas de seguridad para no ser detectado. Los agentes ya intentaron arrestarlo en otras ocasiones. En una de ellas, el prófugo consiguió huir por un balcón de cinco metros de altura y darse a la fuga con su coche.

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El pasado mes de febrero, los agentes lo localizaron en un control rutinario de tráfico al usar documentación falsa. Pero huyó con su coche y puso en riesgo a los agentes y a los usuarios de la vía, ya que llegó a golpear a varios vehículos durante su fuga.

Lo detuvieron mientras paseaba a su perro

Los agentes localizaron al fugitivo oculto en una vivienda ubicada en una calle sin salida, lo que facilitaba su huida en caso de que acudiese la Policía. El hombre siempre se mantenía en alerta y dejaba la puerta de entrada abierta.

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El pasado miércoles, las autoridades establecieron un dispositivo policial en el que participó el Grupo Operativo Especial de Seguridad -GOES- y lograron su detención mientras paseaba a su perro.

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