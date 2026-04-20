El coche, que perdió el control, era pilotado por Didier Arias y Héctor Núñez

El suceso tuvo lugar en el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano, disputado en Mina Clavero, Argentina

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Un aficionado ha muerto en el Rally de Córdoba, en Argentina, después de un accidente en el que el coche pilotado por Didier Arias y Héctor Núñez perdiera el control de su coche e impactara contra el público el pasado domingo 19 de abril.

Los pilotos paraguayos no pudieron controlar su vehículo en una de las curvas del trazado, impactando de lleno contra el público y dando varias vueltas de campana. La organización comunicó el fallecimiento de un joven de 25 años, y se "solidariza con los organizadores por tan desafortunado incidente".

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Protocolos de seguridad y servicios médicos

El suceso tuvo lugar en el tramo Giulio Cesare del Rally Sudamericano, disputado en Mina Clavero y la prueba que fue suspendida de inmediato. "En el día de la fecha, durante el desarrollo de la competencia, se ha producido un incidente en un tramo cronometrado que derivó en un accidente con consecuencias graves", comunicaron desde la organización.

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Debido al accidente, una madre de 40 años y su hija también resultaron heridas aunque, a pesar de las lesiones y el susto del momento, ambas se encuentran en perfectas condiciones.

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"Lamentablemente, como resultado de este hecho, se ha confirmado el fallecimiento de un espectador que se encontraba en la zona. De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad establecidos para la carrera, interviniendo los servicios de rescate médicos y policiales de emergencia presentes en el evento", explica el escrito.

"La organización expresa su más profundo pesar por lo ocurrido y acompaña en este difícil momento a la familia y seres queridos", concluye.