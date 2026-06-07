David Reinoso 07 JUN 2026 - 21:54h.

Un grupo de religiosas entona canciones religiosas mientras espera el tren en el metro de Madrid

La visita del papa León XIV a España, en directo | el minuto a minuto de la agenda del pontífice

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El fervor religioso de los fieles del papa León XIV no solo se ha vivido en la Feria del Libro de Madrid, donde se han disparado las ventas de las encíclicas, llegando a agotar sus existencias, sino que también se ha trasladado al metro de Madrid, inundando de cánticos los andenes.

De esta manera, fervor católico, a través de la música, también se abre paso bajo el suelo de la capital española, en el metro de Madrid. Concretamente, en la 'Estación de Arte'. En las imágenes grabadas por J. Garrigós y A. Serrano, se puede ver que la espera del próximo tren se hace más amena con un grupo de religiosas cantando a coro mientras esperan la llega del tren para acudir a su encuentro con el papa.

El papa León XIV despierta el fervor cristiano en Madrid

Muchos son quienes no han querido perderse la visita del papa León XIV a la capital. De hecho, han llegado a recorrer las calles de Madrid cuando han han recibido el aviso de un cambio de última hora de recorrido en el trayecto que ha realizado el papamóvil durante la tarde del domingo.

Los más afortunados, han podido disfrutar de la misa que el pontífice ha celebrado en Cibeles ante la presencia de los reyes Felipe y Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Este evento multitudinario al que ha acudido cerca de un millón de personas, ha dejado imágenes impactantes.

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Para rematar su agenda, el papa ha presidido el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte', celebrado en el Movistar Arena. Allí, León XIV y ha reivindicado la huella de la fe en Europa rememorando a Juan Pablo II y ha tenido un encuentro con Antonio Banderas y Carolina Marín.