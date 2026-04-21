El menor tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que le implanten placas de titanio en ambos lados de la mandíbula

El menor de 14 años intervenido tras ser agredido en un instituto de Fuengirola recibió un fuerte puñetazo que le provocó una doble fractura mandibular

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FuengirolaLa madre del menor que sufrió una agresión en un instituto de Fuengirola, Málaga, presuntamente por un compañero de su misma clase, ha denunciado las amenazas que sufría su hijo en el centro escolar, de las que ella misma ha sido testigo.

El menor, que el pasado jueves 16 de abril fue víctima de un fuerte puñetazo en la boca que le provocó una doble fractura mandibular, tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras la agresión, tendrá que ser intervenido quirúrgicamente para que le implanten placas de titanio en ambos lados de la mandíbula y así reconstruir su estructura ósea.

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La brutal agresión

Según el testimonio de la víctima, todo se produjo mientras se giraba y después de que su agresor le increpase diciéndole que “no lo mirase”, tras lo cual recibió ese brutal puñetazo que le provocó una fractura de mandíbula.

En el momento de los hechos, un profesor actuó para mediar y separar a los menores, tras lo cual desde el centro educativo se dio aviso a las autoridades, que procedieron al arresto del presunto agresor, quien fue liberado poco después, esa misma tarde, tras quedar el caso en manos de la Fiscalía de Menores.

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La denuncia de la madre: el menor sufría acoso

La familia del menor ha compartido a Málaga Hoy que no se trata de un hecho aislado, sino que el menor sufría acoso escolar y había relatado a sus padres las amenazas por parte del agresor y de otros menores que recibía desde el pasado curso. Además, la familia sostiene que habían solicitado al centro que ambos alumnos no compartieran clase.

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Según el testimonio de la madre, su hijo mantenía rencillas con el agresor desde el curso pasado, tras haber coincidido en un club de fútbol. Así, denuncia que durante todo este tiempo ya se habían producido "miradas" y algún encontronazo, aunque nunca había llegado a la violencia como hasta ahora.

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El centro niega la situación de acoso

Por su parte, la familia del supuesto agresor, y según recoge Diario Sur, niega dicha situación de acoso, relacionando los conflictos previos con el ámbito deportivo, apuntando que ambos coincidían en los entrenamientos de fútbol.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía citadas por EFE han señalado que la Delegación Territorial, a través del Servicio de Inspección, está recabando información sobre el incidente.

Según el centro educativo, y con carácter previo a este suceso, no había indicio alguno que apuntar a la existencia de acoso escolar, y tampoco comunicación por parte de las familias.