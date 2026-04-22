La Policía Nacional ha encontrado apuñalado en su despacho a un abogado que debía comparecer en un juicio contra narcotraficantes en la Audiencia de Oviedo

La Policía rescata de un narcopiso en Sevilla a cinco hermanos de entre 1 y 14 años, por "insalubridad extrema"

Compartir







La Policía Nacional ha encontrado herido por arma blanca a uno de los abogados que hoy debían haber comparecido en la Audiencia de Oviedo en una vista oral contra cinco acusados por un alijo de 600 kilos de cocaína en Siero, Asturias, entre ellos el conocido narcotraficante como 'matador'.

Fuentes de la Policía Nacional han explicado a EFE que los agentes hallaron al letrado con una "incisión" provocada por un arma blanca después de que el tribunal ordenara que se le fuera a buscar a su despacho de Oviedo al no presentarse al juicio, que estaba señalado a las 10:00 horas. Los agentes encontraron al abogado herido a las 11:15 horas cuando se personaron en el despacho, desde donde fue trasladado a un centro hospitalario.

El abogado representa a una de las acusadas, expareja del 'matador', y se incorporó al procedimiento el pasado mes de enero, lo que entonces dio lugar a la suspensión del juicio para darle tiempo a estudiar los 8.000 folios de la causa.

El tribunal ha seguido hacia delante con el juicio

Su incomparecencia ha estado a punto de provocar hoy una nueva suspensión del juicio, pero el tribunal ha decidido seguir adelante contra los otros cuatro acusados, tres de los cuales han asumido su responsabilidad para obtener una reducción de pena, mientras que el conocido como el 'matador' ha negado su implicación.

PUEDE INTERESARTE Seis detenidos al desarticular un grupo de narcotraficantes implicado en un tiroteo en Almería

La Fiscalía solicitaba penas individuales de entre 7 y 21 años de cárcel por un alijo de 600 kilos de cocaína y un arsenal de armas, algunas de guerra. La operación fue iniciada en septiembre de 2022 por la Fiscalía de Illinois (Chicago, EE.UU.), que a su vez solicitó la colaboración de las justicia española, lo que permitió la incautación de la droga con destino en España en aguas del Caribe para su posterior entrega controlada.