La 'Reina de la Ketamina, una narcotraficante estadounidense, condenada 15 años de cárcel e por su papel en la muerte del actor Matthew Perry

La ‘reina de la ketamina’ se declara culpable por la muerte de Matthew Perry en un tribunal en Los Ángeles ante los padres del actor

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Un tribunal estadounidense ha condenado este miércoles a la narcotraficante conocida como la 'Reina de la Ketamina' a 15 años de cárcel por su papel en el suministro de ketamina a Matthew Perry, el actor de la famosa serie 'Friends' que murió en octubre de 2023 por una sobresosis.

Jayvee Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, ha sido condenada tras declararse culpable el pasado septiembre de cinco delitos federales, entre ellos tres por distribución de ketamina, uno por ser responsable de un local relacionado con el tráfico de drogas y otro por distribución que provocó "muerte o lesiones corporales graves" a la víctima.

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"Durante años, Sangha dirigió un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood", reza un comunicado de la Fiscalía del distrito central de California en el que agrega que Sangha ha permanecido bajo custodia desde agosto de 2024. Según la acusación, Sangha colaboró con Erik Fleming, de 56 años y residente de Hawthorne, para vender a Perry 51 viales de ketamina que fueron entregados al asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa, quien posteriormente le inyectó la sustancia al menos tres veces, causándole la muerte.

Siguió vendiendo droga a otras personas tras la muerte del actor

Los fiscales a cargo del caso aseguraron que Sangha siguió vendiendo ketamina a otras personas pese a enterarse de la muerte de Perry, lo que demuestra "una frialdad insensible y un desprecio por la vida". "Antepuso las ganancias a las personas, y sus acciones causaron un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas", señaló.

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Un tribunal estadounidense condenó el pasado mes de diciembre a 30 años de prisión al doctor Salvador Plasencia en el marco del caso, mientras que Mark Chávez fue sentenciado a tres años tras declararse culpable de un cargo de conspiración por distribuir ketamina. El actor, conocido por dar vida a Chandler Bing en la serie de televisión 'Friends', "estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad". Según la autopsia, fue hallado muerto en su casa de Los Ángeles (California, Estados Unidos), donde se habría ahogado en el jacuzzi.