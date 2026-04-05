Iván Sevilla 05 ABR 2026 - 11:18h.

Uno de los arrestados disparó en la pierna a un hombre a principios de febrero en Huércal de Almería

En los registros los agentes hallaron drogas, 2.500 litros de gasolina, dos embarcaciones y diversas armas

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AlmeríaUn grupo de narcotraficantes ha sido desarticulado con un total de seis detenidos y un investigado en la provincia de Almería. Según ha añadido la Guardia Civil, estuvo implicado en un tiroteo a principios de febrero.

Concretamente, uno de los integrantes de la organización desmantelada fue el autor de unos disparos que alcanzaron a un hombre en la pierna, en la localidad de Huércal de Almería.

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La denominada 'Operación Palmeras' se inició en septiembre del 2025, tal y como ha recordado el instituto armado. Fue cuando investigaron una descarga de fardos de droga desde una embarcación en el paraje de Las Salinas.

En esa zona entre Roquetas de Mar y Aguadulce actuaban los miembros de la red, responsables también de retirar otro barco del puerto deportivo de Almerimar hasta una finca ubicada en el término municipal de Viator.

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Los agentes encargados del caso registraron esta última localización, descubriendo 530 kilos de hachís y 99 garrafas de gasolina que almacenaban un total de 2.500 litros. También había allí dos revólveres.

Tras obtenerse más indicios de la actividad del grupo, pudieron llevar a cabo otros cuatro registros domiciliarios para las detenciones y el hallazgo de más drogas, como cocaína y 1.400 plantas de marihuana.

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Un rifle y dos escopetas además de un chaleco balístico

En el desarrollo de las inspecciones a los inmuebles, los investigadores también intervinieron 15.000 euros en efectivo, aparte de diversas armas: otro revólver, un rifle y dos escopetas.

Incluso tenían un chaleco balístico. Las dos embarcaciones utilizadas igualmente fueron incautadas por la Benemérita, que instruyó las diligencias para pasarlas a la Autoridad Judicial de Roquetas de Mar.

Todavía queda una persona en busca y captura, vinculada a la organización. Los arrestados están acusados de presuntos delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y riesgo catastrófico por ello, y fabricación, tráfico y depósito de sustancias inflamables (combustible).