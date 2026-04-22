Encuentran un cadáver en la zona de Osa de la Vega en Cuenca, donde buscaban a Constantin Ion C, desaparecido en enero
Se trata de un varón de constitución fuerte, de aproximadamente 1,70 metros de altura, con ojos verdes y pelo castaño, corto y liso.
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La Guardia Civil ha confirmado la aparición de un cadáver, todavía sin identificar, en la zona donde se buscaba, desde el pasado 23 de enero, a un hombre desaparecido en el término municipal de Osa de la Vega.
Fuentes del Instituto Armado han confirmado a Europa Press que ha sido el dispositivo de búsqueda desplegado para localizar a esta persona, en el que han participado, entre otros efectivos, perros especializados y agentes del equipo de actividades subacuáticas, quienes han hallado el cadáver este miércoles por la mañana en un regato de agua.
El aviso describe a Constantin Ion C. como un varón de constitución fuerte, de aproximadamente 1,70 metros de altura, con ojos verdes y pelo castaño, corto y liso.
Sin embargo, todavía no se puede confirmar si el cuerpo que se ha encontrado corresponde a Constantin Ion C., un ciudadano que había sido incluido en el listado del Centro Nacional de Personas Desaparecidas tras ser visto por última vez en Osa de la Vega.