El original vestido azul celeste de Irene Rosales para la Feria

Rocío Molina 22 ABR 2026 - 13:27h.

La influencer se ha llevado una gran cantidad de piropos por el diseño azul que ha llevado en su primera Feria de Abril junto a Guillermo

Irene Rosales y su novio Guillermo comunican una feliz noticia: "Cargados de ilusión y mucha fuerza"

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Irene Rosales ha comenzado la que pinta ser una Feria de Abril de lo más ilusionante. Agarrada del brazo de su novio Guillermo, la colaboradora de 'El tiempo justo' ha acaparado todas las miradas por su aparición tan esperada y por el traje de flamenca que ha lucido: un original vestido azul celeste que ha causado sensación en el Ferial a juzgar por los comentarios recibidos.

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La andaluza ha aparcado todo el revuelo que recientemente han provocado las declaraciones de su ex Kiko Rivera en '¡De Viernes!' para vivir intensamente la semana grande de Sevilla. Con un diseño de Serrano Taguas en colaboración con 'Ma Petite Olimpia', la de Ginés de 34 años, ha triunfado en su primer día de Feria y se ha coronado ya como una de las mejores vestidas, aunque haya todavía muchos modelos por ver estos días entre las casetas.

El traje que es una adaptación que han hecho a uno de los modelos de flamenca de Serrano Taguas se caracteriza por ser un diseño único 100% hecho en Sevilla, ceñido que realza su silueta, pero que rompe los esquemas gracias a las espectaculares mangas con volantes, que tienen presencia también en la caída donde desembocan a modo de cascada.

Diseño 100% sevillano con los volantes como protagonistas

La apuesta por la que Irene Rosales ha pisado firme el albero del Ferial destaca también por el color que ha escogido. Una tonalidad azul celeste que ha hecho un gran contraste con la flor rosa como complemento. Llevando un mantoncillo a juego -en un tono similar al azul cielo-, la creadora de contenido se ha llevado una oleada de piropos por el look al completo escogido.

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"Necesito uno de este color", "espectacular", "qué cosa más bonita", "vestidazo", "el tuyo es el vestido de mis sueños", son algunos de los comentarios que se ha encontrado al colgar varias imágenes junto a su novio Guillermo en su perfil oficial de Instagram.

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"Qué bonito es ir de tu mano mi amor. Martes de Feria increíble", ha escrito junto a estas fotografías la madre de Ana y Carlota, de 10 y 8 años. Decidida a que esta Feria cuente y sea muy especial, Irene Rosales disfruta de esta nueva etapa en la que el amor le sonríe. Para este estreno ha lucido un vestido que ha realzado su figura, pero todos destacan que el estar enamorada también le da una una luz todavía más especial. "Tú sí que cambiaste un Twingo por un Ferrari", le han dicho tras ver con su look cómo ha innovado a través de esta original pieza.