Rocío Molina 22 ABR 2026 - 10:03h.

La exparticipante de 'LIDLT' y ganadora de 'GH' comparte sus trucos infalibles para sobrevivir a una semana de Feria

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Susana Molina ha decidido contar lo "verdaderamente importante", lo que uno necesita saber para sobrevivir a una semana de Feria de Abril en Sevilla. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' es una habitual de esta cita y conoce muy bien los detalles para disfrutar en el Ferial como un auténtico trianero y no morir en el intento (o acabar con los pies destrozados).

Frente a la avalancha de tutoriales que se ha encontrado estos días sobre cómo bailar sevillanas, colocarse el mantoncillo o elegir el peinado perfecto, la ganadora de 'Gran Hermano 14' ha echado de menos unos consejos valiosos y necesarios para resistir estas jornadas maratonianas de fiesta y baile de la Feria.

"Si tú eres una de las que va a la feria no solo a posturear, mi kit te tienes que comprar", ha comenzado diciendo la influencer y mujer de Guille Valle antes de presentar su propio "manual de supervivencia" que no va a faltarle en esta Feria de Abril 2026.

La primera de sus recomendaciones ha sido el cuidado de los pies, el punto más crítico para cualquiera que vaya a echar horas al Ferial. Para combatir el cansancio, Susana Molina ha presentado a sus tres grandes aliados.

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Por un lado, un spray analgésico que elimina el dolor de manera inmediata, el uso de cuñas cómodas con suela blanda y unas almohadillas especiales, que, a diferencia de las de gel, se mantienen fijas a pesar del sudor y del movimiento.

Además de estos consejos y de la comodidad del calzado, la amiga íntima de Anabel Pantoja también ha dado sus claves para que el peinado se le quede intacto o pueda sentir frescura bucal sin tener que llevarse el cepillo de dientes. Susana Molina acude a las socorridas horquillas -fáciles de guardar- o un postizo muy discreto para aquellas que tienen pelo corto y quieren lucir un buen moño.

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Con estos consejos, Susana Molina asegura que hasta los que no acostumbran a trasnochar pueden disfrutar de la Feria de Abril durante varios días seguidos. "Con esto, buena compañía, aguantas como yo, mínimo cuatro días en Sevilla a este ritmo", ha explicado la influencer de sus trucos infalibles que son un must a conocer para cualquier feriante que vaya al albero.