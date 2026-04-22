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Feria de Abril

Susana Molina desvela sus trucos para sobrevivir a una semana de Feria: "Nadie habla de lo importante"

Todos los looks de las telecinqueras en el inicio de la Feria 2026
Susana Molina y otros looks de las telecinqueras en el inicio de la Feria 2026. Instagram
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Susana Molina ha decidido contar lo "verdaderamente importante", lo que uno necesita saber para sobrevivir a una semana de Feria de Abril en Sevilla. La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' es una habitual de esta cita y conoce muy bien los detalles para disfrutar en el Ferial como un auténtico trianero y no morir en el intento (o acabar con los pies destrozados).

Frente a la avalancha de tutoriales que se ha encontrado estos días sobre cómo bailar sevillanas, colocarse el mantoncillo o elegir el peinado perfecto, la ganadora de 'Gran Hermano 14' ha echado de menos unos consejos valiosos y necesarios para resistir estas jornadas maratonianas de fiesta y baile de la Feria.

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"Si tú eres una de las que va a la feria no solo a posturear, mi kit te tienes que comprar", ha comenzado diciendo la influencer y mujer de Guille Valle antes de presentar su propio "manual de supervivencia" que no va a faltarle en esta Feria de Abril 2026.

La primera de sus recomendaciones ha sido el cuidado de los pies, el punto más crítico para cualquiera que vaya a echar horas al Ferial. Para combatir el cansancio, Susana Molina ha presentado a sus tres grandes aliados.

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Susana Molina presenta a sus tres grandes aliados para el cuidado de sus pies en la Feria
Susana Molina presenta a sus tres grandes aliados para el cuidado de sus pies en la Feria. Instagram

Por un lado, un spray analgésico que elimina el dolor de manera inmediata, el uso de cuñas cómodas con suela blanda y unas almohadillas especiales, que, a diferencia de las de gel, se mantienen fijas a pesar del sudor y del movimiento.

Además de estos consejos y de la comodidad del calzado, la amiga íntima de Anabel Pantoja también ha dado sus claves para que el peinado se le quede intacto o pueda sentir frescura bucal sin tener que llevarse el cepillo de dientes. Susana Molina acude a las socorridas horquillas -fáciles de guardar- o un postizo muy discreto para aquellas que tienen pelo corto y quieren lucir un buen moño.

Los otros imprescindibles de Susana Molina para la Feria: horquillas, postizo y láminas de enguaje bucal
Los otros imprescindibles de Susana Molina para la Feria: horquillas, postizo y láminas de enguaje bucal. Instagram

Con estos consejos, Susana Molina asegura que hasta los que no acostumbran a trasnochar pueden disfrutar de la Feria de Abril durante varios días seguidos. "Con esto, buena compañía, aguantas como yo, mínimo cuatro días en Sevilla a este ritmo", ha explicado la influencer de sus trucos infalibles que son un must a conocer para cualquier feriante que vaya al albero.

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