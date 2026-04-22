Los hechos se han producido a aproximadamente las 10:49 horas en el número dos de la calle Ibiza de Benidorm

Los bomberos han trabajado en el lugar retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome

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BenidormUn hombre ha muerto y otro ha resultado herido muy grave debido al desplome de un andamio de obra en la ciudad de Benidorm, Alicante, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos.

Los hechos se han producido a aproximadamente las 10:49 horas en el número dos de la calle Ibiza, según el aviso recibido por el Consorcio. Tras esa esa alerta, los bomberos han enviado inmediatamente al lugar del suceso una unidad de mando de jefatura; un furgón de salvamentos varios; una autoescalera con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de Benidorm.

El desplome del andamio en Benidorm: bomberos retiran escombros y rescatan a los afectados

Pasadas las 11:30 horas, los bomberos continuaban trabajando en el lugar, retirando los escombros y rescatando a los afectados por el desplome.