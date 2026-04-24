Un hombre ha matado a su madre en Barcelona y ha confesado el crimen en una llamada a los servicios de emergencia

Una mujer acusada de matar a su madre a puñaladas en Venta de Baños, Palencia, asume una pena de 16 años de cárcel

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Los Mossos d'Esquadra han detenido este viernes a un hombre de 67 años como presunto autor de la muerte violenta de su madre en el distrito de Sant Andreu de Barcelona.

Sobre las 08:45 horas de hoy, el teléfono de emergencias 112 ha recibido una llamada del presunto parricida en la que comunicaba que había matado a su madre, según ha informado la Policía de la Generalitat en un comunicado. El presunto autor avisó a los servicios de emergencia de que había cometido el asesinato en un centro sociosanitario de la ciudad.

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Hasta el lugar de los hechos se han desplazado efectivos de los Mossos d'Esquadra, que han confirmado la muerte violenta de la mujer. La División de Investigación Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este homicidio.

La víctima tenía 92 años y estaba en un centro sociosanitario

La víctima tenía 92 años y el crimen se habría producido con un arma blanca dentro de un centro sociosanitario, según han confirmado medios como ‘El Correo’. La División de Investigación Criminal (DIC) ya se ha hecho cargo de los hechos y ha abierto una investigación para determinar lo que ha pasado.

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Los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre las 8:45 de la mañana, por parte del presunto autor del asesinato confirmando que él mismo habría matado a su madre. Los Mossos d´Esquadra llegaron hasta el centro concertado de atención donde se produjeron los hechos y allí mismo detuvieron al hombre de 67 años.

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La mujer estaba en este centro donde profesionales atienden a personas de edad avanzada y con patologías por las que no pueden valerse por sí mismas. Allí mismo, la mujer fue apuñalada hasta provocar su muerte. Su hijo llamó a los servicios de emergencias y reconoció haber cometido el crimen. Las autoridades todavía no han confirmado la identidad y nacionalidad del presunto asesino y si realmente fue quien mató a su madre.