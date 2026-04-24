Solicita 66 años de prisión para cada uno de los acusados: el examigo de Borja Villacís, Kevin Pastor, su madre e Ismail, que ni siquiera lo conocía

La Fiscalía pide penas de hasta 46 años de prisión para los asesinos del hermano de Begoña Villacís

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La acusación particular, que representa a la familia de Borja Villacís, solicita 66 años de cárcel para cada uno de los tres acusados del crimen, perpetrado el 4 de junio de 2024. La Fiscalía, que no imputa a los acusados un delito de pertenencia a grupo criminal, pide que Kevin, examigo de la víctima, sea condenado a 46 años y 9 meses de cárcel, mientas que para las otros dos acusados solicita una pena de 38 años y 9 meses.

El escrito de acusación de la pareja del hermano de la ex vicealcaldesa madrileña Begoña Villacís recoge que los tres acusados del asesinato "constituyeron un grupo criminal con el objetivo de atentar contra su vida" y la de las personas que lo acompañaban, según ha publicado El Periódico de España. Lo tirotearon en una carretera a las afueras de Madrid adonde los acusados le habían preparado una emboscada.

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El documento enviado al juzgado de instrucción 19 de Madrid, y que cita esta fuente, expone la petición de la novia de Borja Villacís para que los tres acusados: Kevin Pastor, ex neonazi y ex amigo de Villacís, su madre, María José Estopa, e Ismail Lamsaouzi, un marroquí que no conocía a Villacís cumplan 198 años de prisión por un delito de asesinato, dos de tentativa de asesinato, tres delitos de tenencia ilícita de armas, un delito de falsedad en documento oficial y otro de pertenencia a grupo criminal.

La emboscada a Borja Villacís del 4 de junio de 2024

La Fiscalía, por su parte, en su escrito de acusación contra los tres investigados por el crimen difiere en la petición de condena y solicita pa Para Kevin P. 46 años de prisión, mientras que para los otros dos 38 años de cárcel. La fiscalía considera a los tres autores de los hechos con el mismo grado de responsabilidad, pero al primero le imputa el intento de homicidio de otro de los amigos de Villacís en la escena del crimen.

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Villacís, de 41 años, acudió junto con tres amigos a una cita en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en Madrid para solucionar una disputa con un amigo, Kevin Pastor, de 24 años, pero este en vez de conciliar había preparado una emboscada con otro hombre, Ismail L que al verlo llegar comenzaron a dispararle.

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Los amigos de Villacís que iban en el coche con él resultaron heridos, pero sobrevivieron y han testificado sobre lo ocurrido. Borja Villacís falleció en el lugar y solo uno salió ileso, que fue el que condujo a los otros al hospital.