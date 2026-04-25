La presunta agresión se produjo cerca de las 4:25 horas

Encuentran a un matrimonio tiroteado en su cama en Lena, Asturias: el hombre fallece y la mujer, inicialmente dada por muerta, sigue con vida

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SevillaUna menor ha sufrido en la madrugada del pasado viernes una presunta agresión por violencia de género en el marco de la Feria de Sevilla.

Según ha informado el Consistorio, alrededor de las 4:25 horas, un agente tutor de la Policía Local trasladó al centro de primeros auxilios de Cruz Roja a la menor, que presentaba signos de haber sufrido una agresión de violencia de género.

Posteriormente, la menor fue atendida y valorada por el personal médico del dispositivo, que determinó su derivación a un centro hospitalario conforme al protocolo VioGén. La víctima fue acompañada por su madre durante el proceso.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer los hechos.