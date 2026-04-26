Los Bomberos recibieron un aviso por una persona inconsciente pasada la una de la tarde

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BarcelonaUna persona ha muerto este domingo por causas naturales cuando subía las escaleras de acceso al monasterio de Montserrat. Los hechos han ocurrido pasada la una de la tarde en el Camí de les Aigües, en el término municipal de Monistrol.

Los Bomberos, según ha adelantado 'El Periódico', recibieron un aviso en el que se informaba del desvanecimiento de una persona que se dirigía al monasterio en el macizo de Montserrat.

Un helicóptero de los servicios de emergencias se desplazó hasta la zona para atender a la víctima que permanecía inconsciente. Los servicios sanitarios le practicaron sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Los Mossos se han hecho cargo del cuerpo.