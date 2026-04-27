El trabajador fallecido era cerrajero profesional y fue contratado para el ensamblaje de la estructura móvil del concierto de Shakira del próximo 2 de mayo

El equipo de Shakira solicitó aumentar de 1.345 a 1.500 metros cuadrados en la plataforma, además de requerir más superficie de pantallas LED

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Un trabajador de 28 años ha muerto, este domingo, durante el montaje del escenario de la cantante Shakira, en Río de Janeiro, Brasil. El operario resultó aplastado al quedar atrapado entre dos estructuras de elevación que se utilizarán en la presentación de la estrella colombiana.

El fatal accidente está siendo investigado por las autoridades locales, según ha informado el periódico OGlobo; las primeras pesquisan indican que el trabajador, que recibió asistencia médica en el lugar, falleció tras ser atrapado entre los dos ascensores que le provocó graves lesiones, que terminaron por causarle la muerte poco después de su traslado a un hospital de la localidad.

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La víctima fue identificada como Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años, cerrajero profesional, que fue contratado para el ensamblaje de la estructura móvil de la espectacular presentación que prepara Shakira en la playa de Copacabana.

El Departamento local de Bomberos informó de la tragedia: “El trabajador sufrió el aplastamiento de sus extremidades inferiores en un sistema de elevación” y fue rescatado del lugar por otros trabajadores que participaban en la instalación de la estructura.

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La empresa organizadora del concierto, Bonustrack, por su parte, también confirmó el accidente y agregó que “desafortunadamente causó la muerte de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”.

El operario de 28 años falleció poco después de ser trasladado al hospital

“Los rescatadores prestaron la primera atención en el lugar y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Desafortunadamente, el profesional falleció en el hospital. En este momento, estamos brindando todo el apoyo, la bienvenida y la solidaridad a la empresa responsable, su equipo y la familia de la víctima”, agregó mediante un comunicado.

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Shakira se presentará el próximo 2 de mayo en un concierto gratuito, en la playa de Río de Janeiro, tal y como ya hicieron Madonna y Lady Gaga. Los organizadores han informado de las altas expectativas y hablan de un 60% más de billetes aéreos vendido en esta fecha, lo cual hacer prever un mayor número de asistentes al evento.

Desde el equipo de la cantante colombiana se pidió ampliar el escenario, que ya tiene dimensiones más grandes que los usados por las anteriores estrellas del pop que se han presentado en este escenario. El equipo de Shakira solicitó aumentar de 1.345 a 1.500 metros cuadrados en la plataforma, además de requerir más superficie de pantallas LED, según ha publicado OGlobo,