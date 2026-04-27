Laura Pausini, obligada a detener su concierto en Ecuador para recurrir a una máquina de oxígeno

La artista italiana sorprendió a los fans presentes en su show en Quito este pasado fin de semana al aparecer conectada a una bombona portátil

Laura Pausini detiene su último concierto en Perú para regañar a los ocupantes de la primera fila: "Tengo que parar"

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Laura Pausini ha protagonizado uno de los momentos más comentados de los últimos días en el panorama musical al aparecer en pleno concierto de Ecuador con una máscara de oxígeno mientras actuaba en Quito, una imagen que ha sorprendido al público y ha generado una ola de preocupación en redes sociales.

Todo ocurrió durante su presentación del pasado viernes, 24 de abril, en el Coliseo General Rumiñahui, uno de los recintos más emblemáticos de la capital ecuatoriana. Allí, ante más de 8.000 asistentes, la artista italiana ofrecía una actuación de casi tres horas dentro de su nueva gira mundial, 'lo Canto World Tour', cuando tuvo que detener el show para recibir oxígeno suplementario sobre el escenario.

Mientras un asistente le acercaba la mascarilla conectada a una bombona portátil, la cantante siguió hablando con el público e incluso bromeó con la escena, tratando con humor la situación. "¿Se puede hablar mientras se hace o mejor que no?", preguntó con la mascarilla puesta, arrancando carcajadas y ovaciones de los fans allí presentes. Segundos después, devolvió el dispositivo y continuó cantando como si nada hubiera ocurrido.

El motivo

¿El motivo? Todo apunta a la altitud de Quito. La ciudad se encuentra a unos 2.850 metros sobre el nivel del mar, una altura que suele provocar fatiga, dificultad para respirar o malestar en algunas personas, especialmente si están realizando un esfuerzo físico intenso. Y cantar durante horas, con cambios de vestuario, desplazamientos y exigencia vocal máxima, multiplica ese desgaste.

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De hecho, la propia artista compartió después imágenes descansando en el backstage y recurriendo una vez más a este dispositivo, dando a entender que la altura le había pasado factura. Pese a todo, el incidente no empañó en absoluto la velada.

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No es la primera vez que tiene que utilizar una máquina de oxígeno durante sus actuaciones. Ya en 2024, en Ciudad de México, vivió una situación similar, y se vio obligada a usarlo, afirmando: "Si no me desmayo, me desmayaré".

Los detalles de su concierto en Quito

En el repertorio no faltaron himnos como 'La soledad', 'Se fue', 'En ausencia de ti', 'Víveme' o 'Como si no nos hubiéramos amado'. Hubo varios cambios de vestuario -del amarillo inicial al negro elegante y otros looks más teatrales- y numerosos momentos de cercanía con el público. En uno de ellos gritó emocionada: "Te amo, Quito".

La gira 'Io Canto World Tour' arrancó el pasado mes de marzo y recorre Europa y América con decenas de fechas. El tour supone el regreso de Pausini a los grandes escenarios tras un periodo más tranquilo, y está concebido como una celebración de toda su carrera: clásicos, homenajes, versiones y una producción visual de gran formato.

Tras su paso por Ecuador, la ruta continúa por otros países de Latinoamérica y Estados Unidos, para después regresar a Europa.