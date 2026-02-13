La serie ‘NY Killers’ y el videopodcast ‘Personas, bestias', llegan a Mediaset el 16 y el 19 de febrero en abierto

¡Mediaset Infinity está de estreno! La plataforma digital amplía su diversa oferta de contenidos incorporando dos nuevos formatos de true crime, en abierto y de manera gratuita, a partir de la próxima semana: ‘NY Killers’, una serie documental conducida y narrada por la periodista Mamen Sala que la plataforma digital estrenará el 16 de febrero y de la que ofrecerá cada lunes una nueva entrega; y ‘Personas, bestias’, videopodcast con Carmen Corazzini al frente que arrancará el 19 de febrero y que contará con un nuevo capítulo todos los jueves.

Los crímenes más sobrecogedores de Nueva York, al descubierto en ‘NY Killers’

Desde la ciudad que nunca duerme, Mamen Sala, corresponsal de Mediaset España en Nueva York y criminóloga, conducirá la serie documental 'NY Killers' que, a lo largo de sus 12 entregas, analizará algunos de los casos criminales más impactantes cometidos en la Gran Manzana.

Producido por Alma Productora Audiovisual, el programa abordará hechos criminales acontecidos en la metrópoli norteamericana: asesinatos, secuestros y desapariciones con gran repercusión social, como los crímenes perpetrados por el asesino de ‘la última ronda’, un homicida en serie que atacó a hombres homosexuales en la ciudad de los rascacielos en los años 90, periodo en el que el SIDA alcanzó su punto álgido en Nueva York y Estados Unidos y se produjo una ola de homofobia en el país; y el asesino en serie de Gilgo Beach, con el arquitecto Rex Heuermann como principal sospechoso, acusado de matar a varias mujeres en los años 80 y esparcir sus restos a lo largo de la costa de Gilgo Beach, entre otros sucesos.

En el primer programa, ‘NY Killers’ abordará la misteriosa desaparición del niño de seis años Etan Patz, de quien se perdió el rastro en la mañana del 25 de mayo de 1979 cuando se dirigía a la parada del autobús escolar en el barrio neoyorquino de Soho. Su desaparición conmocionó al país y se convirtió en uno de los primeros menores cuya imagen apareció impresa en los cartones de leche en todo Estados Unidos.

El caso dio un vuelco en 2012, cuando el puertorriqueño Pedro Hernández, residente en el estado de Nueva Jersey, fue detenido tras confesar a la policía su participación en el crimen. En 2017, Hernández fue declarado culpable del secuestro y asesinato del menor.

‘Personas, bestias’: en la mente del asesino

Comprender qué impulsa a una persona a cometer actos extremos y a elegir el camino del crimen es el eje central de ‘Personas, bestias’ videopodcast producido por Producciones Mandarina y conducido por la periodista Carmen Corazzini, experta en sucesos, máster en Estudios Avanzados en Terrorismo, máster en Criminología, Victimología y Delincuencia y autora del libro homónimo que da nombre a este nuevo formato de Mediaset Infinity.

En cada una de las ocho entregas, la presentadora, acompañada de un experto, como la psiquiatra forense Patricia Alcaraz o el expolicía nacional y abogado Carlos Segarra, entre otros, analizará sucesos mediáticos poniendo el foco en las personas que han cometido un asesinato y desgranando aspectos relevantes que han llevado a una persona a transformarse en un asesino.

La entrega inaugural de ‘Personas, bestias’, que contará con la participación de Patricia Alcaraz, se centrará en el caso de Noelia de Mingo, médico residente con problemas de esquizofrenia que trabajaba en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid cuando el 3 de abril de 2003 mató a tres personas en el centro hospitalario.

Tras permanecer ingresada 14 años en un centro psiquiátrico, recobró la libertad en 2017 y en 2021 agredió con arma blanca a dos mujeres en la localidad de El Molar, suceso por el que fue condenada a 33 años de internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario. En próximas entregas del videopodcast, Corazzini abordará el asesinato del joven enfermero Samuel Luiz, víctima de una brutal paliza en grupo en la madrugada del 3 de julio de 2021 en A Coruña, entre otros casos.