Yolanda Benítez 11 JUN 2026 - 22:17h.

La historia de cómo ha cosido su sueño, puntada a puntada, desfila ahora sobre otro escenario, el festival de cine de Tribeca.

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Mientras otros niños de su edad sueñan despiertos en clase, el californiano Max Alexander, con solo 10 años, se abría paso sobre la pasarela más legendaria. París contuvo el aliento. La historia de cómo ha cosido su sueño, puntada a puntada, desfila ahora sobre otro escenario, el festival de cine de Tribeca.

Y es que Max, "piensa. Drapea. Cose. y Listo. ¡Voilá! Se llama el ciclo del vestido." A los cuatro años, Max Alexander les dijo a sus padres que era modisto. A los diez, ya presentaba una colección en la Semana de la Moda de París.

Todo un principito, que no un principiante de la alta costura, aun siendo el diseñador más jóven del mundo, adora a Karl Lagerfeld y a veces juega a ser el con grandes gafas de pasta.

Dice que la práctica hace al maestro. Que los profesores en el colegio siempre le hablan de progreso, pero que él busca la perfección. Y la consigue si es necesario tirarse por los suelos como el niño que es, cosiendo con los pies descalzos y haciendo los deberes en su atelier.

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Su mayor preocupación en este momento es que pasa a quinto grado y el recreo sólo durará 10 minutos, lo cual es una faena, la otra es pensar el modelo que se pondrá este fin de semana para al estreno de un documental sobre su vida en el Festival de Cine de Tribeca en Nueva York. Alexander puede ser muy pequeño, pero sueña a lo grande.