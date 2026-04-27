Rescatan un cadáver en estado de descomposición frente a la costa de Garrucha, en Almería

Ha sido recuperado a 31 kilómetros al sureste de la costa de Garrucha, en Almería

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Un buque mercante ha avistado un cadáver en avanzado estado de descomposición a 31 kilómetros al sureste de la costa de Garrucha, en Almería, que ha sido recuperado posteriormente por agentes de la Guardia Civil a bordo de la Salvamar Spica, embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de este municipio.

Según la información recopilada por el centro de coordinación de Salvamento Marítimo, el primer aviso se ha recibido a las 11:25 horas, cuando el buque alertó del hallazgo. La embarcación permaneció en la zona para no perder la posición hasta la llegada de los agentes.

Tras recibir el aviso, Salvamento Marítimo lo comunicó a la Guardia Civil. Debido a que la patrullera del instituto armado se encontraba distante del lugar del avistamiento, el cuerpo de seguridad solicitó que dos de sus agentes embarcaran en la Salvamar Spica para poder llevar a cabo la recuperación del cuerpo.

Finalmente, los agentes procedieron al rescate del cadáver en las coordenadas indicadas y lo trasladaron hasta las instalaciones del puerto de Almería, donde la comitiva judicial ha procedido al correspondiente levantamiento.