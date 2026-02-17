Alberto Rosa 17 FEB 2026 - 18:46h.

La revisión de las cámaras demuestra que el joven bajó a la ribera del Ebro, pero no volvió a subir

El entorno de Pablo Cebolla, el joven desaparecido en Zaragoza: "Nos han llegado informaciones falsas"

En Zaragoza continúa la búsqueda de Pablo Cebolla, el joven de 20 años que fue visto por última vez durante la noche del pasado jueves al viernes. La desaparición del joven de Alhama de Aragón ha generado una gran movilización, con batidas de búsqueda por la ciudad y recorriendo las posibles rutas que pudo haber hecho esa noche el desaparecido.

Tras varias pistas fallidas en la investigación, las cámaras de videovigilancia parecen haber arrojado algo de luz en el caso de Pablo Cebolla. Según fuentes familiares consultadas por ‘Aragón Press’ y ‘Heraldo de Aragón’, unas cámaras cercanas a la zona del puente de Piedra, donde se geolocalizó por última vez el móvil del desaparecido, muestran como Cebolla bajaba las escaleras del Club Náutico, pero luego no vuelve a subirlas.

La familia había confirmado que había cámaras “importantes” para el caso que podrían ayudar en la investigación. Al parecer, fuentes policiales habían transmitido a la familia haber tenido “dificultades” para conseguir las imágenes.

El dispositivo de búsqueda continúa activo, al que este lunes se sumaron efectivos del Cuerpo de Bomberos con medios acuáticos y voluntarios de Protección Civil. Los efectivos estuvieron comprobando el río Ebro, aunque la crecida de caudal complicó las labores de búsqueda este lunes.

Durante el fin de semana, numerosos voluntarios recorrieron diferentes puntos de la ciudad y la familia difundió también nuevas fotografías con el objetivo de facilitar y refrescar la memoria de los ciudadanos para acelerar cualquier posible pista que ayude a dar con Pablo.

Hubo pistas que resultaron ser negativas, como el maquinista que creyó ver a Cebolla bajando en la estación de Casetas, aunque finalmente pareció tratarse de una confusión con otra persona con la que guarda un gran parecido físico con el parecido.

Búsqueda en el río Ebro

Pablo Cebolla Guerrero fue visto por última vez en la entrada de la discoteca Kenbo, en el casco histórico de la ciudad de Zaragoza, en la madrugada del viernes 13 de febrero. En ese momento vestía una cazadora roja y negra, vaqueros claros y zapatillas Jordan negras.

En caso de tener cualquier tipo de información sobre el paradero de Pablo, desde el CNDES se insta a comunicarlo a la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fundación ANAR o al propio centro nacional.