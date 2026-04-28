Investigan la muerte de un joven que fue rescatado con vida de un río de Pontevedra: ha fallecido en el hospital

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La Policía Nacional investiga la muerte de un joven que este martes fue rescatado de un río de Pontevedra todavía con vida pero que finalmente falleció en el hospital al que fue trasladado. Fue reanimado por los sanitarios hasta que le llevaron al hospital donde han intentado salvarle la vida, sin éxito.

Los resultados de la autopsia serán claves para conocer las circunstancias de este suceso, ha indicado la Policía Nacional a la prensa. El cadáver del joven ha sido trasladado para que los forenses puedan determinar las causas de la muerte. Los sanitarios que acudieron hasta el lugar le trasladaron con un pronóstico muy grave.

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Todo ocurrió a las 20:50 horas cuando la Policía Local acudió al río Gafos, a la altura del puente de Rosalía de Castro, por una persona que había caído al río. Los agentes no han ofrecido más detalles sobre cómo se produjo el rescate y quién dio el aviso. Tampoco sobre si el cuerpo del fallecido presentaba signos de violencia por los que haya que interpretar el caso como un intento de homicidio.

A la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de la muerte

Los servicios sanitarios trasladaron a la víctima al hospital Montecelo, pero no se pudo recuperar. La investigación está ahora en manos de la Policía Nacional. Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima ni si se podría tratar de un homicidio.

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Todo lo que se sabe hasta el momento es que el joven fue rescatado de un río de Pontevedra tras ser visto en un río. Su estado era muy crítico cuando este martes consiguieron sacarle y trasladarle de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos de los sanitarios por salvarle la vida, ha terminado falleciendo en el centro médico.