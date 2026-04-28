La madre de Nelson, desaparecido en Fuengirola hace 4 meses: "Me dijo que iba a cobrar y que cenaríamos juntos"

La madre señala que Nelson es electromecánico y que había estado arreglando lanchas.

Sin rastro de Nelson, desaparecido en Fuengirola desde el 5 de enero: su madre solicita colaboración ciudadana

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La madre de Nelson,. desaparecido en Fuengirola desde hace 4 meses, ha desvelado en Canal Sur que habló con su hijo el día de su desaparición, el 5 de enero, gracias a sus vecinas -el hijo tenía el teléfono roto y ella le traía uno nuevo de Italia- y que este le confesó que "iba a cobrar· y que por la noche cenarían juntos porque ella iba a llegar ese mismo día a la ciudad.

La madre señala que Nelson es electromecánico y que había estado arreglando lanchas. La madre nunca llegó a cenar con él, porque al llegar a su casa no supo nada de él. "No tengo teléfono de sus amistades, y su teléfino está muerto", dice la madre.

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En Navidades se encontraba "muy deprimido"

Nancy Bodart pide ayuda ciudadana para localizar a su hijo desaparecido. La madre también ha reconocido que en Navidades su hijo le confesó que "estaba mal y que andaba muy deprimido".

La mujer acudió a la comisaría de Policía para denunciar su desaparición, y tras días de búsqueda las autoridades confirmaron a Nancy que el hombre podría encontrarse en Madrid. Al parecer, meses antes había solicitado un justificante en la capital y además también había sido identificado en la vía pública. Sin embargo, la familia no ha tenido más noticias oficiales sobre el rastro del joven.

Nelson tiene dos hijas que viven en Ronda y solo pide tener noticias suyas. "No entiendo qué ha pasado, no hubo problemas previos. Es el amor de mi vida y sus hijas están desesperadas", lamenta.