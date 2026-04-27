Fuentes policiales señalan que es habitual que marineros de barcos extranjeros aprovechen para lanzarse al mar, tocar tierra para empezar una nueva vida

Buscan a un joven de 20 años que desapareció cuando tripulaba un barco fondeado en Cabo Tiñoso, Cartagena

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CartagenaEl joven que desapareció en Cabo Tiñoso, Cartagena, saltó del barco con ropa limpia y dinero. Es lo que ha comunicado el buque Omega Star, el barco en el que viajaba el joven de 20 años, a Salvamento Marítimo. Ahora, han activado la búsqueda pasiva, tal y como indica 'La Opinión de Murcia'.

Fuentes policiales señalan que es habitual que marineros de barcos extranjeros aprovechen para lanzarse al mar, tocar tierra y tratar de empezar una nueva vida tras entrar de forma ilegal al país.

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El buque dio la voz de alarma a las 23:00 horas del domingo

"Sobre las 23:00 horas de la noche, el capitán del buque Omega Star, fondeado cerca de la costa, (a un kilómetro de Cabo Tiñoso, detallan fuentes cercanas al caso) comunicó a nuestro centro de Cartagena la desaparición de tripulante, visto por última vez dos horas antes", informan desde Salvamento Marítimo.

Tras dar la voz de alarma, comenzaron una búsqueda intensiva durante el sábado y el domingo. En el operativo participaron los medios Helimer 221 (el helicóptero), Salvamar Draco y LS Kai, operada por Cruz Roja en colaboración con la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) en España.

También se sumaron a la búsqueda medios de la Guardia Civil y del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región, cuyo helicóptero se unió a la búsqueda ya el domingo por la mañana, durante más de dos horas. Sin resultados, la aeronave regresó a su base en la Sierra de la Pila.

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Pasan a la búsqueda pasiva del joven

Después de estar durante horas con la búsqueda intensiva, pasaron a la pasiva después de las sospechas de que el joven -de origen sirio- haya podido llegar a tierra. Según las primeras hipótesis, ese era su deseo.

La búsqueda 'pasiva' es la fase de la búsqueda de personas desaparecidas en la que, tras agotar las labores intensivas, se retiran los medios activos (helicópteros, patrullas o embarcaciones movilizadas para tal fin), aunque se mantiene una vigilancia por parte de buques de paso y patrullas de seguridad que habitualmente trabajan en la zona, en este caso en Cartagena.

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Es decir, se mantiene la alerta y la notificación a todos los navegantes en esta zona de la Región para que extremen la vigilancia mientras se le busca por tierra.