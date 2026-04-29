Muere un hombre de 30 años tras ser apuñalado en la calle en Ibiza

Un hombre de 30 años ha fallecido tras ser apuñalado en una calle de Ibiza con un arma blanca: no hay detenidos

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Un hombre de 30 años ha muerto tras ser apuñalado este miércoles en una calle de Ibiza. Las autoridades han acudido hasta el lugar tras recibir un aviso por parte de varios testigos que han visto como el agresor atacaba a la víctima en mitad de la calle, dejándole gravemente herido.

Los servicios de emergencia se han trasladado rápidamente hasta la calle indicada para tratar de atender al herido, pero estaba demasiado crítico y solo han podido confirmar su muerte. Aunque no han confirmado si ha muerto en la calle o pudieron trasladarle al hospital, el hombre ha fallecido a causa de las heridas provocadas.

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El apuñalamiento se ha producido en las inmediaciones del bar El Campito, de la Asociación de Vecinos de Platja d’en Bossa, ubicado en la calle de les Alzines del núcleo turístico. Al llegar, los sanitarios se han encontrado al hombre en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de una incisión con arma blanca en el hemitorax izquierdo.

Los agentes tampoco han confirmado con qué arma fue atacado, y las autoridades han confirmado que fue atacado con un arma blanca, pero no que hayan podido recuperar el arma. Lo que se sabe hasta el momento es que el atacante se ha dado a la fuga y que por el momento no se ha producido ninguna detención.

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No hay detenciones

Los servicios de atención médica urgente (SAMU 061), intentaron reanimar a la víctima, sin éxito y solo han podido certificar su muerte. Se desconoce los motivos de la agresión y si los dos hombres se conocían. Puede haberse tratado de un ajuste de cuentas o un ataque provocado tras una violenta discusión.