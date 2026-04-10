Un hombre de 52 años resulta gravemente herido tras ser apuñalado en su vivienda de Collado Villalba durante una discusión familiar

Muere un niño de 11 años apuñalado en un centro cultural de Villanueva de la Cañada por un joven de 23 años que ya ha sido detenido

Compartir







Collado VillalbaLa Guardia Civil ha detenido a un hombre por apuñalar presuntamente a su cuñado porque estaba maltratando a su mujer, hermana del arrestado, en una vivienda del municipio madrileño de Collado Villalba, han informado fuentes próximas a la investigación.

El herido, de 62 años de edad, se encuentra hospitalizado con pronóstico grave tras sufrir una herida con arma blanca en el abdomen en el contexto de una discusión familiar durante la cual, según apunta la investigación, este hombre agredió a su mujer, hermana del detenido.

Según ha informado Emergencias Comunidad de Madrid 112, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 14:42 horas en una vivienda de la urbanización Valles. Al llegar al lugar de los hechos, el Summa112 ha estabilizado al hombre, que se encuentra hospitalizado en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Investigación en curso tras la agresión

Tanto el agresor como la víctima son varones de nacionalidad española y tienen 65 y 62 años respectivamente, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil. Por otro lado, los agentes se han hecho cargo de la investigación de los hechos, y Protección Civil de la localidad ha colaborado en la asistencia inicial.

Por causas que están siendo investigadas, la agresión con arma blanca se ha producido tras una discusión familiar. Agentes de la Guardia Civil han detenido al presunto agresor, según fuentes del Cuerpo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, que sigue abierta. Al lugar también han acudido agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil, que han colaborado en la asistencia inicial al herido.