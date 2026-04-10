El apuñalamiento ha tenido lugar en una biblioteca del recinto: el menor presentaba varias heridas por arma blanca

Tras varias horas en paradero desconocido, el agresor, de 19 años, ha sido arrestado

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MadridUn niño de 12 años ha muerto tras ser apuñalado en un centro cultural en Villanueva de la Cañada, como ha confirmado el consistorio de la localidad. El agresor es un joven de 19 años que habría actuado dentro de la biblioteca del recinto y que ha sido detenido.

“El Ayuntamiento desea trasladar su más profundo pésame a la familia del menor fallecido en el lamentable suceso ocurrido en nuestro municipio", ha señalado el consistorio del municipio madrileño en un comunicado institucional en el han expresado también "su absoluta consternación ante unos hechos tan graves".

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El niño de 12 años apuñalado en Villanueva de la Cañada fue trasladado al hospital en estado crítico

Los equipos de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid se trasladaron inmediatamente al lugar tras recibir el aviso de la agresión a aproximadamente las 19:45 horas de ayer, jueves 9 de abril. Allí, los efectivos sanitarios lograron estabilizarlo, trasladándolo de inmediato al hospital 12 de Octubre en helicóptero.

En un primer instante, desde el 112 informaron de su grave pronóstico indicando que el menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, entrando en parada respiratoria antes de su traslado en estado crítico al centro hospitalario, donde más tarde acabaría falleciendo.

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El agresor, detenido tras matar a puñaladas al menor de 12 años

Tras varias horas en paradero desconocido, el agresor, finalmente, ha sido detenido. Agentes de la policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil investigan ahora las circunstancias que rodean al suceso para tratar de esclarecer los hechos.

Mientras tanto, tras lo ocurrido, que ha generado una gran conmoción en Villanueva de la Cañada, el Ayuntamiento ha convocado "un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España" este viernes, 10 de abril, a las 12:00 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.