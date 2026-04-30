Alberto Rosa 30 ABR 2026 - 20:50h.

El presunto asesino, Jefferson Lewis, de 47 años, había salido recientemente de prisión y se encontraba en la zona en el momento de su desaparición

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La policía australiana ha confirmado el hallazgo de un cuerpo que se cree que podría pertenecer a una niña de cinco años desaparecida. La pequeña, perteneciente a una familia indígena, fue reportada como desaparecida el pasado sábado por la noche, momento en el que se inició una intensa búsqueda de su presunto asesino.

Las autoridades han localizado un cuerpo que se cree que era el de ella, aproximadamente a cinco kilómetros al sur del lugar original del crimen. "Nos duele profundamente que el caso de la niña desaparecida en Alice Springs haya tenido un final tan trágico", dijo el primer ministro Anthony Albanese en un comunicado el X.

"No hay palabras que puedan expresar la inmensidad del dolor que está sufriendo su familia. En estos momentos de terrible pérdida, todos los australianos los llevamos en nuestros corazones." La policía ha señalado que el principal sospechoso es Jefferson Lewis, de 47 años, quien había salido recientemente de prisión y se encontraba en la zona en el momento de su desaparición, según recoge ‘Independent’.

"En este momento, nuestra prioridad es localizar a Jefferson Lewis. Ese es nuestro único objetivo en esta investigación", declaró el subcomisionado de la policía del Territorio del Norte, Peter Malley, en una rueda de prensa.

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"Le digo a la familia de Jefferson Lewis que creemos que él asesinó a este niño. No lo ayuden. Llévenlo a la comisaría y nosotros nos encargaremos de él." "Y le digo a Jefferson Lewis: vamos a por ti."

Malley declaró que la policía había incautado objetos en la escena del crimen, incluyendo un par de calzoncillos infantiles. Las pruebas forenses realizadas a los calzoncillos detectaron perfiles de ADN pertenecientes a Kumanjayi Little Baby y Lewis.