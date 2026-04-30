Localizan con vida a la influencer Rachel Kerr tras cinco días desaparecida en Marruecos

Alberto Rosa 30 ABR 2026 - 17:56h.

La joven abandonó su hotel el sábado y no encendió su móvil durante cinco días

La desaparición de Juan Pablo, de 29 años, en Montellano, Sevilla: salió en su coche y lleva dos días sin rastro

Compartir







La influencer escocesa de 31 años, Rachel Kerr, ha sido localizada tras llevar cinco días desaparecida en Marruecos, según ha confirmado la familia. La joven se encontraba de viaje por trabajo cuando el pasado 25 de abril fue vista por última vez a su salida del resort en el que se alojaba en Agadir, en la costa atlántica de Marruecos.

Según informó ‘The Sun’, su teléfono quedó apagado después de hacer el check-out y, en adelante, esta permaneció completamente incomunicada. Claire Hill, prima de la creadora de contenido, emitió un comunicado informando de lo “inusual” que era en ella que hubiera permanecido completamente incomunicada con sus familiares y amigos.

Una amiga de Kerr, Alexis Shaw, dio más detalles acerca de las circunstancias en las que desapareció la joven, asegurando que la británica “se quedó sin dinero” el viernes, tan solo un día antes de que fuera vista por última vez.

Por suerte, ‘BBC’ ha informado que Rache fue localizada con vida este mismo jueves 30 de abril tras pasar cinco días desaparecida. Ahora permanece al cuidado de su hermano “sana y salva”, según testimonios de la familia.