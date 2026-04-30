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Sucesos

Cuatro heridos en un accidente entre dos vehículos que provocó que uno de ellos cayese a un río en A Coruña

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Lugar del accidente en Negreira (A Coruña), donde uno de los vehículos implicados cayó al río tras una colisión frontal. Europa Press
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Cuatro personas han resultado heridas, dos de ellas menores de edad, en un accidente entre dos vehículos en Negreira (A Coruña) que provocó que uno de los coches implicados cayese a un río.

Según informa el 112 Galicia, los hechos ocurrieron sobre las 19:30 horas en el punto kilométrico 0 de la DP-5602. Varios particulares alertaron de una colisión frontal entre dos vehículos, tras la cual uno de ellos terminó precipitándose al río.

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Amplio despliegue de emergencias

Tras recibir el aviso, se movilizó al 061, que desplazó un helicóptero medicalizado con base en Santiago, así como a los bomberos de Santa Comba, el GES de Brión, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Negreira.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, los ocupantes ya se encontraban fuera de los vehículos. Según fuentes consultadas, tres de los heridos viajaban en el coche que cayó al río: un padre y sus dos hijos menores.

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El progenitor tuvo que ser trasladado en helicóptero en estado grave, después de que su vehículo terminase volcado en el río.

Otro vehículo contra un muro

El segundo automóvil implicado en el accidente acabó impactando contra un muro. Su único ocupante también resultó herido y fue trasladado para recibir atención médica. En el operativo participó además la Policía Autonómica, que se encontraba en la zona en el momento del suceso.

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